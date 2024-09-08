Kuş gribinde hayvanla temas olmadan ilk vaka

Bu, 2024 yılında ABD'de insanlarda görülen 14. vaka olmasına rağmen, daha önceki vakaların tümü enfekte hayvanlarla temas sonucu ortaya çıkmıştı. Hastanın tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu vaka, Missouri'de rutin kuş gribi izleme çalışmaları sırasında tespit edildi, ancak eyalette sığırlarla ilgili bir kuş gribi salgını bildirilmedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bu tür vakaların halk sağlığına yönelik riskinin düşük olduğunu açıkladı. Kuş gribi esasen kuşları ve diğer hayvanları etkileyen bir viral hastalık olup insanlarda nadiren görülür. 2024'te ABD'de inekler arasında kuş gribi vakalarının artış gösterdiği, özellikle Mart ayında ilk salgının bildirildiği ve 14 eyalette sığırları etkilediği kaydedildi.

Kuş gribi, ilk kez 1990'larda Çin'de tespit edildi ve o zamandan beri dünya genelinde yayılmaya devam etti. Çeşitli hayvan türlerini etkileyen bu virüs, deniz aslanları, foklar ve ayılar gibi türlere de bulaştı. Yetkililer, genel halk sağlığına yönelik riskin düşük olduğunu belirtmekle birlikte, hastalığı aktif olarak izlemeye devam ediyor.