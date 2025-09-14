Kuşadası polisi işbaşında: 55 yıl hapisle aranıyordu, kıskıvrak yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, nitelikli dolandırıcılık suçundan 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 ayrı dosyadan aranan S.A., Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Davutlar’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin özenli takibiyle yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemede tutuklanan S.A., cezaevine gönderildi.
Göçmenlerle birlikte kıskıvrak yakalandı
FETÖ şüphelisi Afyon’da kıskıvrak yakalandı