Kuşadası’na 3 kruvaziyerle gelen turist sayısı

Kaynak: İHA
Kuşadası’na 3 kruvaziyerle gelen turist sayısı
Bu sabah, Aydın'ın Kuşadası ilçesi, üç kruvaziyer gemisinin demirlemesiyle hareketlendi. Gelen gemiler, toplamda 7 bin 892 turist ve 3 bin 295 mürettebatı ilçeye taşıdı.

Kuşadası Limanı, Akdeniz'in en canlı limanlarından biri olarak bilinir ve bu sabah Malta bandıralı Mein Schiff 6, Celebrity Ascent ve Bermuda bandıralı Celestyal Journey gemilerini ağırladı.

Bu gemiler, çoğunluğu Amerikalı ve Alman olan turistler ve personeller dahil olmak üzere ilçeye büyük bir ziyaretçi akını getirdi.

Yolcular, geleneksel folklor gösterileriyle karşılandı ve bir grup turist, Efes ve Meryemana gibi tarihi yerleri ziyaret etmek üzere otobüslerle yola çıktı.

Diğer turistler ise Kuşadası'nın merkezinde dolaşarak kafelerde ve restoranlarda vakit geçirdi.

Mayıs ayının, kruvaziyer turizmi için oldukça verimli geçmesi, yerel esnafın yüzünü güldürdü.

Son Haberler
Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız Gündem
Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı Yerel Haberler
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi Spor
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Yerel Haberler
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Çiftçilerden ateşli nöbet Gündem
Çiftçilerden ateşli nöbet
FETÖ firarisi esnaf yakalandı Gündem
FETÖ firarisi esnaf yakalandı
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi Dünya
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi