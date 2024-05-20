Kuşadası’na 3 kruvaziyerle gelen turist sayısı

Kuşadası Limanı, Akdeniz'in en canlı limanlarından biri olarak bilinir ve bu sabah Malta bandıralı Mein Schiff 6, Celebrity Ascent ve Bermuda bandıralı Celestyal Journey gemilerini ağırladı.

Bu gemiler, çoğunluğu Amerikalı ve Alman olan turistler ve personeller dahil olmak üzere ilçeye büyük bir ziyaretçi akını getirdi.

Yolcular, geleneksel folklor gösterileriyle karşılandı ve bir grup turist, Efes ve Meryemana gibi tarihi yerleri ziyaret etmek üzere otobüslerle yola çıktı.

Diğer turistler ise Kuşadası'nın merkezinde dolaşarak kafelerde ve restoranlarda vakit geçirdi.

Mayıs ayının, kruvaziyer turizmi için oldukça verimli geçmesi, yerel esnafın yüzünü güldürdü.