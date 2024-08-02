Kuşadası'nda dilencinin cebinden 1300 TL çıktı

Kaynak: İHA
Kuşadası'nda dilencinin cebinden 1300 TL çıktı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapan bir kişinin 1300 lirasına el koyarak hakkında işlem uyguladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde zabıta ekipleri, dilencilik yapan kişilere göz açtırmıyor.

Ekipler bu kapsamda, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerini aralıksız devam ederken, son olarak aldıkları bir ihbarı değerlendirdi.

Ekipler, Atatürk Bulvarı üzerinde bir kişinin dilencilik yaptığını belirleyerek harekete geçti. Zabıta memurları, şahıs hakkında tutanak tuttu.

Ekiplerin, şahsın dilencilikten elde ettiği 1300 liraya el koyup, hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca işlem uyguladığı öğrenildi.

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