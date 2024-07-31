Kuşadası'nda domuz istilası! Kurtlar Vadisi'nin Ulubey'i o anları kaydetti

Kaynak: İHA
Kuşadası'nda domuz istilası! Kurtlar Vadisi'nin Ulubey'i o anları kaydetti

Ünlü oyuncu Ümit Acar, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir yürüyüş esnasında rastladığı domuz sürüsünün görüntülerini sosyal medya üzerinden yayınladı. "Ersoy Ulubey" karakteri ile hafızalara kazınan Acar, takipçilerine yönelik yaptığı açıklamada, domuzların zarar vermediğini ve endişe edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kurtlar Vadisi dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ümit Acar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti.

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"SAKIN ENDİŞE ETMEYİN"

Acar, Kuşadası'nda yürüyüşe çıktığı sırada çektiği videoda, "Gördüğünüz gibi domuzlar istila etmişler Kuşadası'nı. Herhalde aç kalmışlar hayvanlar, sanıyorum yiyecek bulmak için geldiler. Şayet yolunuz Kuşadası'na düşerse bu görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" dedi. Acar'ın bu paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, birçok yorum aldı.

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