Kuşadası'nda domuz istilası! Kurtlar Vadisi'nin Ulubey'i o anları kaydetti

Kurtlar Vadisi dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ümit Acar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti.

"SAKIN ENDİŞE ETMEYİN"

Acar, Kuşadası'nda yürüyüşe çıktığı sırada çektiği videoda, "Gördüğünüz gibi domuzlar istila etmişler Kuşadası'nı. Herhalde aç kalmışlar hayvanlar, sanıyorum yiyecek bulmak için geldiler. Şayet yolunuz Kuşadası'na düşerse bu görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" dedi. Acar'ın bu paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, birçok yorum aldı.