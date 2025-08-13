Kuşadası’nda polis ve zabıtadan trafik denetimi

Kent genelinde düzeni sağlamak için kesintisiz mesai yapan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yüksek turizm sezonu dolayısıyla araç sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı’nda birlikte gerçekleştirdikleri kontrollerde, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve araçlarını belirlenen alanlar dışına park eden araç sürücülerine idari yaptırım uyguladı.

Yaya ve trafik düzenini aksatan sürücülere yönelik denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.