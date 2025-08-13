Kuşadası’nda polis ve zabıtadan trafik denetimi

Kaynak: ANKA
Kuşadası’nda polis ve zabıtadan trafik denetimi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri ile birlikte, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullananlar ve park ihlalinde bulunan araç sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Kent genelinde düzeni sağlamak için kesintisiz mesai yapan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yüksek turizm sezonu dolayısıyla araç sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı’nda birlikte gerçekleştirdikleri kontrollerde, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve araçlarını belirlenen alanlar dışına park eden araç sürücülerine idari yaptırım uyguladı.

Yaya ve trafik düzenini aksatan sürücülere yönelik denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

