Kuşadası'nda silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 21.30 sularında Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi’nde meydana geldi. 2 grup arasında öğrenilemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatışmada vurulan Uğur Denli Söke Devlet Hastanesi, Muhammet Furkan Özçelik ise Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Denli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis D.M., M.S.D., F.K. ve E.E.’yi gözaltına alırken, U.T. ve M.C.Ö. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.