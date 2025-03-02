Kuşadası'nda silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Kuşadası'nda silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralardı.

Olay, saat 21.30 sularında Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi’nde meydana geldi. 2 grup arasında öğrenilemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çatışmada vurulan Uğur Denli Söke Devlet Hastanesi, Muhammet Furkan Özçelik ise Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Denli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Polis D.M., M.S.D., F.K. ve E.E.’yi gözaltına alırken, U.T. ve M.C.Ö. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

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