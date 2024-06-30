Kuşadası'ndaki yangın dur durak bilmiyor! Felaket anları böyle kaydedildi

İzmir'in Selçuk ilçesinden başlayarak Aydın'ın Kuşadası bölgesine kadar yayılan orman yangını, hızla büyümeye devam ediyor. Kuşadası'nda yaşayan bir kişi tarafından çekilen görüntülerde, yangının ülke genelindeki 44 yangından biri olduğu ve geniş bir alana yayıldığı belirtildi. Vatandaşlar tarafından yaşanan endişe ve korku dolu anlar, videoya yansıtılarak tüm gerçekliğiyle gözler önüne serildi.

YANGIN, İZMİR'DE BAŞLAYIP AYDIN'A KADAR ULAŞTI

İzmir'in Selçuk bölgesindeki Pamucak alanında meydana gelen orman yangını, öğleden sonra başlayarak hızla yayıldı ve Aydın'ın Kuşadası sınırlarına kadar ulaştı. Yangın, geniş bir araziyi etkisi altına alırken, gün boyunca devam eden hava ve kara operasyonları, gece saatlerinde de gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle sürdürüldü. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşma riskine karşı, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler yangınla mücadelede ön saflarda yer aldı. Ayrıca, bölgede faaliyet gösteren inşaat şirketleri de yangın söndürme çabalarına iş makineleriyle destek sağladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılayı ve diğer ilgili kurumlar, yangınla mücadele eden ekiplere yiyecek ve içecek yardımında bulunurken, Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyeleri de desteklerini esirgemedi. Yangının yol açtığı tehlikeli durumlar nedeniyle, bölgede bulunan bazı yerleşim yerleri tahliye edildi.

KUŞADASI'NDA YANGINA YAKIN EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler hızla Kuşadası yönündeki ormanlara da yayıldı. Yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla harekete geçti. Kuşadası Belediyesi de yangın söndürme çalışmalarına üç adet su tankeri, iki kepçe ve tüm personeliyle katkı sağladı. Yangın, Bayraklıdede Mahallesi'ne yakın yerleşim alanlarına ulaşınca, bölge sakinleri güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edilmeye başlandı. Tahliye işlemleri sırasında vatandaşlar, yetkililer tarafından güvenli bölgelere, özellikle kent merkezine yönlendirildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NAN KUŞADASI AÇIKLAMASI

Kuşadası ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, kontrol altına alınma çabaları kapsamında yoğun söndürme faaliyetleriyle mücadele ediliyor. Bayraklıdede Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yerleşim bölgelerini riske atarken, bölgedeki vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi.

Alevlere karşı hem hava hem de kara operasyonları aralıksız sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı yangınla ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir Selçuk ve Aydın Kuşadası’ndaki yangınlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Orman kahramanlarımız karadan müdahalesini cansiperane şekilde sürdürüyor" dedi.

YANGINININ KARA BULUTLARI MUĞLA’YA ULAŞTI

Kuşadası'nda meydana gelen orman yangını, şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınmakta güçlük çekiyor. Yangın söndürme ekipleri, gece boyunca devam eden alevlere karşı mücadelelerini sürdürüyor. Gün batımıyla birlikte hava araçlarının yangına müdahalesi sona erdi ve yangının etkisi, Muğla'nın Mentçeşe ilçesine kadar hissedildi. Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutları, bölge üzerinde karanlık bir gölge oluşturdu. Siyah dumanlar, Ege Denizi'nin üzerinden Akdeniz yönüne doğru hareket ediyor.