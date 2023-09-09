Kuşdili bitkisi astım ve bronşite iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kuşdili bitkisi; Astım, bronşit ve kansızlıkta faydalıdır.

ASTIM NEDİR?

Astım hava yollarının duyarlılığının artmasına bağlı olarak gelişen kronik bir hastalıktır. Tekrarlayan öksürük ve hışıltı ile karakterizedir. Astımda hem büyük hem küçük hava yolları etkilenebilir. Astım her yaşta görülebilirse de vakaların %30'u yaşamın ilk yılında ortaya çıkar. Son yıllarda tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi astım görülme sıklığı da artmıştır. Hastalık sıklığında artış nedeni olarak kapalı ortamlarda yaşama, ev tozları ve akarlar gibi ev içi alerjenlere maruziyet sorumlu tutulmaktadır.

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Astım hastaları ataklar arasında genellikle rahat olur. Astımın tetiklendiği durumlarda bronşlarda ödem ve salgı artışı olur. Buna bağlı öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı ortaya çıkar. Şikayetler gece veya sabaha karşı şiddetlenir. Belirtiler kendiliğinden düzelebileceği gibi hastaneye yatış gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Öksürük genellikle kuru ve balgamsızdır. Soluk alıp verirken ıslık sesi duyulabilir.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

BRONŞİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sarı veya yeşil balgam

-Ateş

-Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi enfeksiyonların sebep olabileceği diğer bulgular

-Kronik bronşitte ise, akut bronşitten farklı olarak;

-Sık tekrarlayan şiddetli akciğer enfeksiyonları

-Düşük oksijen seviyelerinden dolayı gelişen siyanoz (cildin, özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde mavimsi bir renk)

-Sürekli yorgunluk hali

-Egzersiz yaparken veya hareket ederken gelişen nefes darlığı gibi belirtiler bulunabilir.

KUŞDİLİ BİTİKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kalp yağlanmasında;1 lt sirkenin içine 1 avuç biberiye konur,10 gün bekletilir, sabah ve akşam günde 2 bardak içilir.

Uykuyu kaçırdığı için yatmadan önce içilmemelidir.

Yemeklerde baharat olarak da kullanılır.

Yüksek tansiyonu olanlar dikkatli kullanmalıdır çünkü tansiyonu yükseltebilir.