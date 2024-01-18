Kuşlar için salgın uyarısı

Kaynak: DHA
Kuşlar için salgın uyarısı
Uzmanlar, kent meydanlarında beslenen kuşların kuş gribi, yalancı yeba gibi hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Uzman veteriner ve gözlemcisi Gökçe Coşkun, meydanlarda beslenen kuşların hastalığa yol açabileceğini belirtti.

Kuşların, yalancı veba, kuş gribi hastalıklara neden olabileceği açıklandı.

Avrupa'da şehirde güvercin ve kumru beslemenin yasaklandığını açıklayan Coşkun, bunun güvercinler arasında viral hastalığın yayılmasını engellemek için yasaklandığını da belirtti.

Türkiye’de buna dikkat edilmediğini belirten Coşkun, “Bu kuşları beslemek iyi niyetli davranış gibi gözükse de kuşları bir araya getirmek, aynı noktada beslemek çeşitli viral enfeksiyona neden oluyor. Bir meydanda, bölgede kuşları denetimsiz beslediğiniz zaman kuşlar bir araya gelmeyecekleri halde, o alanda bir arada oluyor. Aynı noktada su içip yemleniyor. Barındırdığı kuş gribi, salmonella, Newcastle gibi hastalıkları birbirine bulaştırabiliyor. Böylelikle hastalık yayılıyor" dedi.

İNSANA BULAŞ İHTİMALİ

Coşkun güvercin ve kumrudaki kuş gribinin insana bulaş ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Çoşkun şöyle dedi:

Patojenik kuş gribi insana geçtiği zaman çeşitli enfeksiyon ve klinik belirtiler gösterdiğini biliyoruz. Bu çok yakın temasla oluşuyor. Kuşlar arasında bu yayılım çok hızlı meydana gelmekte. Evde beslenen muhabbet kuşu, papağan gibi türlere bu hastalıkların bulaşmasına neden olabiliyoruz. Evde kuş besleyenler balkonuna, penceresine güvercin, kumru geldiği zaman kendi kuşlarına bu tür hastalıkların bulaşma riskini artırmış oluyor.

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