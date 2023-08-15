Kusmaya iyi gelen bitkiler ortaya çıktı

Midede bulanma, yanma ve ekşime gibi belirtilerin ortaya çıkmasından sonra kişilerde kusmanın görülmesi akıllara kusmaya ne iyi gelir? Sorusu akıllara geldi.

İnsanların korkulu rüyası olan kusmaya iyi gelen bitki listesi dikkat çekti.

İŞTE O BİTKİLER…

-Yoğurt

- Nane

- Tarçın

- Türk Kahvesi

- Limon

- Papatya Çayı

-Rezene

- Karanfil

- Bol Sıvı

- Az Tuzlu Kraker

KUSMA NEDEN OLUR?

Kusmaya viral enfeksiyonlar, gastroenterit olarak adlandırılan sindirim sistemi iltihaplanması, yenen bir yemeğe bulaşan bakteriler, gıda zehirlenmesi, hamilelik ve birçok farklı durum karnın etrafındaki kasların kasılmasına, bu da midenin boşalmasına yani kusmaya neden olur. Genellikle mide bulantısı belirtisi sonrası yaşanan kusmanın altında çeşitli hastalıklar da yatıyor olabilir Çoğu durumda ise uygulanacak doğal yöntemlerle geçmesi mümkündür.

Genel olarak kusmaya neden olan sebepler şunlardır:

Gıda zehirlenmesi

Gebelik

Safra kesesi hastalığı

Hazımsızlık

Çeşitli viral enfeksiyonlar

Kimyasal toksinler

Bazı kötü kokular

Gastroenterit

Bağırsak tıkanıklığı

Migren

Menenjit

Susuz kalmak

Araba ya da deniz seyahatleri

Aşırı alkol tüketimi

İlaçların yan etkileriKaygı ve stres

KUSMAYI DURDURMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Kusmayı kesmeye çalışmak için çok uğraşmak ve kusma hissi geldiğinde kendinizi kusmamak için çok zorlamak iyi değildir. Kusma refleksi her ne kadar vücudun tersine işleyişi anlamına gelse de çoğu zaman aslında bedenin bir savunma mekanizmasıdır ve yorucu olsa da rahatlatıcı bir etkisi de olur. Hafif bulantıların kusmaya ilerlememesi için önlem alınabilir. Yukarıda sıraladığımız çözümleri uygulayabilirsiniz.