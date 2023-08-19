'Kusursuz' dizisi ikinci kez iptal oldu

İki yıl önce sete çıkmak üzereyken iptal edilen "Kusursuz" dizisi ikinci kez aynı kaderi yaşadı.

'Kusursuz' dizisi ikinci kez iptal oldu

“Kusursuz” dizisi blutv‘nin yeni dizi içeriği olarak duyurulmuş ve dizi için Tolga Sarıtaş, Melisa Şenolsun, Ali Gözüşirin, Onur Durmaz ve Ece Yüksel‘le el sıkışılmıştı.

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Ender Mıhlar‘ın yöneteceği “Kusursuz”u unutulmaz dizilerin yazarı Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim yazıyordu. Ancak BluTV’nin Rusya’yla ortak yapımı olan “Kusursuz” dizisi iptal oldu.

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Rus yapım ekibi ve Rus oyuncularla çıkan krizlerin ardından projeden tamamen vazgeçildiği öğrenildi. Dizinin 2 yıl önce de Cem Karcı yönetmenliğinde çekilmesi gündeme gelmiş ve kadroya Aybüke Pusat, Büşra Develi, Furkan Andıç ve Sercan Badur dahil olmuş, ancak sete az bir süre kala dizi rafa kaldırılmıştı. “Kusursuz” dizisi şimdi ikinci kez iptal edildi.

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