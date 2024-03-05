Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Yaklaşık bir aylık süre boyunca devam eden çalışmaların ardından, teknik ve fiziki takip sonucunda internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerini yönettiği tespit edilen şüphelilerin Kütahya ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, operasyon sırasında şüphelilere ait 2 lüks araca ve 100 milyon lira işlem hacmine sahip banka hesaplarına da el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla birçok kişiyi mağdur ettikleri ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.