Merhum Bekir Eskioğlu’nun cenazesi, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ile sanayici Umut Eskioğlu’nun babası olarak, Ulu Cami’de öğle namazını takiben kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna çıkarıldı.

Törene Kütahya’nın bütün il protokolü, iş dünyasından çok sayıda isim, sanayiciler, kurum yöneticileri ve yüzlerce vatandaş katılarak Eskioğlu ailesinin derin acısına ortak oldu.

Cenaze namazının ardından merhum Bekir Eskioğlu, Evliya Çelebi Mezarlığı’nda dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, merhuma Allah’tan rahmet; Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu’nun şahsında tüm aile bireyleri ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.