Kütahya’da 3 tefeci tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik 2 aydır yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde il merkezinde bulunan 3 evde ve bir araca operasyon düzenledi. Evlerde ve araçta yapılan aramada 3 müştekiye ait olabileceği değerlendirilen şahısların bilgilerinin bulunduğu alacak verecek miktarlarını gösterir not kağıdı ele geçirildi.

Yapılan operasyonda Y.Y., M.Y. ve O.K. isimli şüpheliler yakalandı. Dosya çerçevesinde iletişim dinlemelerinde müşteki olabileceği değerlendirilen 14 şahıs tespit edilerek ifadeleri alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

