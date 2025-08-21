Kütahya’da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yayalar saniyelerle kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kütahya’da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yayalar saniyelerle kurtuldu

Kütahya’da alkolü olarak kullandığı aracın kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü, önce kamyonete daha sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Yayaların son anda canını kurtardığı kazada sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Maruf Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. C.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete, ardından da kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Kaldırımda yürüyen yayalar, kaçarak aracın altında kalmaktan son anda kurtulup, yakınlardaki bir iş yerine sığındı. Kazada sürücü C.Ç. yaralandı. C.Ç., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün yapılan kontrollerinde 1.22 promil alkollü olduğu saptandı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yayalar saniyelerle kurtuldu

Kütahya’da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yayalar saniyelerle kurtuldu

Kütahya’da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yayalar saniyelerle kurtuldu

Kütahya’da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yayalar saniyelerle kurtuldu

Son Haberler
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı