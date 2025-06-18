Kütahya'da deprem! (18 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da deprem! (18 Haziran 2025)

AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da deprem gerçekleştiğini duyurdu. AFAD verilerine göre Kütahya'nın Sİmav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem saat 15.22'de meydana gelirken derinliği 11 km olarak ölçüldü.

Deprem enlem 39.225 N, ve boylamı 29.00694 E şeklinde paylaşıldı.

Son Haberler
Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
Enkazın altında kalmıştı: Kepçe operatörüne gözyaşlarıyla veda!
Enkazın altında kalmıştı: Kepçe operatörüne gözyaşlarıyla veda!
Kütahya'da deprem! (18 Haziran 2025)
Kütahya'da deprem!
Altay, Yunus Efe Sarıkaya 4 milyon TL'yi kabul etmedi
Altay'ın genç oyuncusu 4 milyon TL'yi kabul etmedi
Diyarbakır’da kahreden ölüm! 10 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı
Diyarbakır’da kahreden ölüm! 10 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı