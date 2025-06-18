Kütahya'da deprem! (18 Haziran 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da deprem gerçekleştiğini duyurdu. AFAD verilerine göre Kütahya'nın Sİmav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem saat 15.22'de meydana gelirken derinliği 11 km olarak ölçüldü.

Deprem enlem 39.225 N, ve boylamı 29.00694 E şeklinde paylaşıldı.