Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Deprem, Kütahya çevresindeki illerde ve İstanbul'da da hissedildi.

Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

Vali Işın, bugün (9 Ekim 2025) saat 02.54’te merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Maden köyü olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Sahada yapılan incelemelerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını ifade eden Vali Işın, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" dedi.