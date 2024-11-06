Kütahya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Kütahya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandığı belirtildi.

Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 Kasım'da, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin yakalanması amacıyla 3'ü masaj salonu 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Erhan D. (23), Burak Ç. (22), Hami İ. (33) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyalin içeriğinde masaj salonunda çekilmiş müşterilere ait gizli kamera kayıtları bulundu.

Son Haberler
Çocuklardaki kafa travmalarına nasıl müdahale edilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Çocuklardaki kafa travmalarına nasıl müdahale edilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Ve ilk Dubai çikolatası hırsızlığı! Kaskla gelip benzin istasyonuna girdi ve...
Ve ilk Dubai çikolatası hırsızlığı! Kaskla gelip benzin istasyonuna girdi ve...
Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem
Okulun bahçesinde çökme tehlikesine karşı 'sıra'lı önlem
Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
Ahmet Özer’in tutukluluğuna avuklatları itiraz etti
Ahmet Özer’in tutukluluğuna avuklatları itiraz etti