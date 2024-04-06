Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayılacak

31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy ile ikinci ve AKP’nin adayı Kamil Saraçoğlu da 37 bin 992 oyla üçüncü oldu.

MHP, sonuçların ardından seçimin iptali ve tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik talepte bulundu.

AKP de 125 sandıkta geçersiz oyların talep etti.

İlçe Seçim Kurulu, MHP’nin başvurusunu reddederken, AKP’nin talebini ise kabul etti.

Buna göre 549 sandıktaki tüm geçersiz oylar yeniden sayılacak.

Sayım bugün saat 14.00'de başlayacak.