Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Kaynak: İHA
Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 kişiye ait iş yerlerinde kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 kişiye ait iş yerlerinde kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli Z.Ö ve H.T isimli şahısların il merkezinde bulunan iş yerlerinde yapılan aramada, 382 paket halinde 116,525 kilogram nargile tütünü ile 45 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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