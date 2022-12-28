Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Çavdarhisar istikametine giden E.K. yönetimindeki 43 ADA 799 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce elektrik direğine ardından da park halindeki 43 ABY148 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil servis tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



(Kaynak: İHA)