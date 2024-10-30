Kütahya'da trafik kazası: İki araç çarpıştı

Kaynak: İHA
Kütahya'da trafik kazası: İki araç çarpıştı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tavşanlı istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan B.K. idaresindeki 43 RC 965 plakalı otomobil ile Hanımçeşme mahallesi istikametinden gelen K.Ö. idaresindeki 43 ACG 785 plakalı otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre kaza, Yeni Mahalle Adliye ışıklı kavşağında meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü​​​​​​​ ​​​​​​​K.Ö. ve diğer araçta bulunan A.K. ve T.K. yaralandı.

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Kazaya karışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik kazasının yaşandığı saatte trafik ışıklarının uyarı şeklinde yandığı bilgisi edinildi.​​​​​​​

Kaza il​​​​​​​e​​​​​​​ ilgili soruşturma devam ediyor.

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