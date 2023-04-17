Kütahya’da trafik kazasında yaşlı çift yaralandı

İHA'nın haberine göre, Kaza Gediz-Kütahya kara yolunun 13.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim T. Yönetimindeki 43 RP 323 plakalı araç Gediz istikametinden Kütahya istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan toprak alana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü İbrahim T. (78) ve araçta yolcu olarak bulunan Seher T. (70) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin olay mahallinde yapılmasının ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürüldü.