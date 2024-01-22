Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 9. kilometresinde, Yaylaköy yakınlarında sabah saatlerinde gerçekleşti. İzmir’den Eskişehir’e gitmekte olan 26 AR 017 plakalı otobüs, bir virajda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada, otobüs şoförü de dahil olmak üzere 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne taşındı ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildiler.

Kaza hakkında bir soruşturma başlatıldı.