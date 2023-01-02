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  • Rasim Ozan Kütahyalı’dan canlı yayında aşağılık küfürler. Kim bu adamı ekrana çıkartıyor?

Rasim Ozan Kütahyalı’dan canlı yayında aşağılık küfürler. Kim bu adamı ekrana çıkartıyor?

Kim bu adamı ekrana çıkartıyor? Rasim Ozan Kütahyalı’dan canlı yayında aşağılık küfürler. Daha önce Boşnaklar hakkında da aşağılık laflar etmişti. Beyaz TV’de yayınlanan “Derin Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı, yılbaşı programında küfürlü sözler söyledi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:24
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Kütahyalı’dan canlı yayında aşağılık küfürler

Rasim Ozan Kütahyalı’dan canlı yayında aşağılık küfürler. Kim bu adamı ekrana çıkartıyor?
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Ertem Şener’in sunduğu Derin Futbol programında yılbaşı özel yayın yapıldı. Programda şarkı söyleyen Ahmet Çakar’ın yanına gelen Rasim Ozan Kütahyalı, Çakar’a “Hocam, Suki Yo şarkısını söyle” dedi. Ahmet Çakar ortamın ışığının kısılmasını isterken Rasim Ozan Kütahyalı “S.kiyo, S.kiyo” diyerek küfür etti.

Daha önce Boşnaklara yönelik skandal sözler söyleyen Kütahyalı’ya çok sayıda tepki geldi.

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Dursun ABASIZ
2.01.2023 16:55
Adamı ekranlara çıkaranlara ve o programları izleyenlere süslenmesi.Demek reytingler iyi ki,televizyona çıkarıyorlar...Ben izlemiyorum.  
 
1950
2.01.2023 16:50
Adam kendine demiş  
 
Adanalıyığ
2.01.2023 16:42
Jeliboncunun televizyonunu seyredenlerin problemi.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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