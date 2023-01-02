Rasim Ozan Kütahyalı’dan canlı yayında aşağılık küfürler. Kim bu adamı ekrana çıkartıyor?

Ertem Şener’in sunduğu Derin Futbol programında yılbaşı özel yayın yapıldı. Programda şarkı söyleyen Ahmet Çakar’ın yanına gelen Rasim Ozan Kütahyalı, Çakar’a “Hocam, Suki Yo şarkısını söyle” dedi. Ahmet Çakar ortamın ışığının kısılmasını isterken Rasim Ozan Kütahyalı “S.kiyo, S.kiyo” diyerek küfür etti.
Daha önce Boşnaklara yönelik skandal sözler söyleyen Kütahyalı’ya çok sayıda tepki geldi.
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