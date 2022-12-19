20 milyon Dolarlık kupa yine gizli kasaya saklandı

36 santim yüksekliğinde, 6 kilo 175 gram ağırlığında olan kupa, 18 ayar altından üretildi.

FIFA, Almanya'daki 1974 Dünya Kupası için bir kupa sipariş etmeye karar verdiğinde, 53 farklı tasarım sunuldu.

Bunların arasından Milanlı heykeltraş Silvio Gazzaniga'nın tasarımı bugünkü Dünya Kupası oldu.

Dünya Şampiyonu olan takımlar sadece törende bu kupayı tutabiliyor.

Tören sonrası kupa FIFA'nın gizli kasasında saklanıyor.

Kupa 1983 yılında kimliği belirsiz kişilerce çalınmış ve bulanamamıştı.