Kutlu Parti kurucusu Yusuf Halaçoğlu sahalara indi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kutlu Parti kurucusu Yusuf Halaçoğlu sahalara indi

Kutlu Parti kurucusu Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, İstanbul’da esnaf ziyaretinde bulundu. Tarihi Kapalı Çarşı’ya ziyaret eden Halaçoğlu, esnaf tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaştı.

Kutlu Parti kurucusu ünlü tarihçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, parti üyeleri ile beraber İstanbul'da sahaya inerek esnafın dertlerini dinledi.

MHP’de üç dönem milletvekilliği yaptıktan sonra İYİ Parti’nin kuruluşunda yer alan, 2018 seçimlerinden sonra partiden istifa eden Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti’yi kurdu.

Muhalefet partilerinin iktidar olmasının mümkün gözükmediği ifadesinde bulunan Halaçoğlu 100 kurucu üyeye sahip olduklarını açıklamıştı.

KUTLU PARTİ KURUCUSU YUSUF HALAÇOĞLU SAHAYA İNDİ

Bugün partisinin kurucu üyeleri ile beraber İstanbul’da Kapalı Çarşı esnaf ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Kapalı Çarşı esnafı ile bir araya geldi.

Esnaf ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştiren Halaçoğlu ve ekibi esnafın dertlerini dinledi. Kapalı Çarşı esnafı, Kutlu Parti kurucusu olan Halaçoğlu’nu toplumun sorunlarına çözüm olarak beklediği, dürüst ve güvenilir siyasetçiye özlem duyduklarını, Halaçoğlu’nun da bu yönde bir aday olduğunu ifade etti.

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