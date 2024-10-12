Kutlu Parti'den deniz altında iktidara protesto

Deniz dibinden üzerinde ‘adalet, eğitim, ekonomi, liyakat, tarım-hayvancılık, uluslararası ilişkiler, bağımsızlık, insan hakları’ ve ‘vicdan’ yazılı kartları çıkaran Erdemli, “Türk milleti ümitvar olsun, bu dibe çökmüş değerlerin hepsi hak ettiği seviyeye yükselecek” dedi.

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdemli, Bodrum’da dalış yaparak hükümetin politikalarını protesto etti. Deniz dibinden üzerinde ‘adalet, ‘eğitim’, ‘ekonomi’, ‘liyakat’, ‘tarım-hayvancılık’, ‘uluslararası ilişkiler, ‘bağımsızlık’, ‘insan hakları’ ve ‘vicdan’ yazılı kartları toplayarak yüzeye çıkardı.

Erdemli, daha sonra “Adalet, Avrupa’nın en büyük adalet saraylarını yaptık ama içinde adalet yok. Doları 1,5 liradan aldılar 35,5 lira oldu. Bunları yaparken vicdan var mıydı? İnsan hakları, belli bir zümrenin hakları var sadece. Bağımsızlık, Ege’de 20 tane ada işgalde. Selam verecek komşu da kalmadı. Buğday fiyatı geçen yıl 8 lira, bu yıl da 8 lira, enflasyon yüzde 70. Liyakat, dibe vurmuş. Ama Türk milleti ümitvar olsun, bu dibe çökmüş değerlerin hepsi hak ettiği seviyeye yükselecek” açıklamasını yaptı.