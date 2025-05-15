"Kutsal", 3 oyunla İstanbul’da seyirci karşısında

Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül'ün rol aldığı "Kutsal" adlı tiyatro oyunu, Mayıs ayında İstanbul'da 3 kez sahnelenecek.

Morgan Llyod Malcolm'un yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği oyun, Tatlı Ekşi Tiyatro prodüksiyonuyla ve Biletinial'ın ortak yapımcılığında sahneleniyor. Oyun, annelik teması üzerinden bireysel ve toplumsal sorgulamalara odaklanıyor. Kutsal, 15 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 22 Mayıs'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 26 Mayıs'ta ise DasDas'ta sahnelenecek. Biletler Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Çarpıcı anlatımıyla dikkat çeken Kutsal, gerçek oyunculuk seyri vadediyor. Hep kutsal olarak tanımlanan anneliğin nasıl katmanlı, karışık, zor bir dönüşüm olduğunun altını çizen oyun, insan beyninin nasıl oyunlar oynayabileceğini, kaygıların nelere yol açabileceğini en gerçekçi haliyle ve çarpıcı anlatımla sahneye taşıyor.