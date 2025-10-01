Kutsal dağda kayalıklardan düştü! Ekipler kadını kurtarmak için seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tunceli Düzgün Baba Dağı’nı ziyaret giden 53 yaşındaki kadın dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Kadını kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan Hatun Doğan, ziyarete geldiği Düzgün Baba Dağı'nda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağında kırık oluşan Doğan için beraberindekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı noktaya giden ekipler, ilk müdahalenin ardından Doğan'ı sedyeye alarak yaklaşık 1,5 saat boyunca taşıyıp ambulansa ulaştırdı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

