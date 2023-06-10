Kutsi konseri ertelendi

Körfez Belediyesi tarafından 49. Altın Kiraz Festivali’nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan Kutsi konserinin ertlendiği ifade edildi.

Kutsi konseri ertelendi

İHA'nın haberine göre; Körfez Belediyesi tarafından 49. Altın Kiraz Festivali’nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan Kutsi konseri, Ankara'da meydana gelen patlama sebebiyle ertelendiği bildirildi.

Körfez Belediyesi tarafından 49. Altın Kiraz Festivali dolayısıyla bugün saat 20.00'de gerçekleştirilmesi planlanan Kutsi konseri iptal edildi. Körfez Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kutsu konseri, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda meydana gelen patlama sebebiyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehit olan işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

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