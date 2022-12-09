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'Kutunun içindeki çocuğun' kimliği 65 yıl sonra DNA teknolojisi ile bulundu

ABD'de, 65 yıl önce cinayete kurban giderek bir kutunun içinde ölü bulunan çocuğun kimliği, DNA teknolojisiyle tespit edildi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 01:55
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'Kutunun içindeki çocuğun' kimliği 65 yıl sonra DNA teknolojisi ile bulundu

'Kutunun içindeki çocuğun' kimliği 65 yıl sonra DNA teknolojisi ile bulundu
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ABD'deki Philadelphia Polis Departmanı Başkanı Danielle Outlaw, basın toplantısında, DNA teknolojisi sayesinde şehrin en eski çözülmemiş cinayetindeki çocuk kurbanın kimliğini öğrendiklerini açıkladı.

TRT Haber’in AFP’den aktardığı habere göre; Outlaw, toplumda infial uyandıran ve "Kutunun içindeki çocuk" olarak nesiller boyu hatırlanan cinayet kurbanının isminin Joseph Augustus Zarelli olduğunu söyledi.

Soruşturmanın hala devam ettiğini kaydeden Outlaw, kamuoyundan bilgi için yardım çağrısında bulunurken, çocuğun ailesinin kim olduğu ve cinayetin nedeniyle ilgili ise detay vermekten kaçındı.

"AMERİKA'NIN BİLİNMEYEN ÇOCUĞU"

Şubat 1957'de, yaklaşık 5 yaşlarında bir çocuğun bedeni, Philadelphia'nın Fox Chase semtindeki ormanlık alanda bir kartonun içinde battaniyeye sarılı olarak bulunmuştu.

Çıplak bedeninde yara ve darp izleri bulunan ve dövülerek öldürüldüğü sanılan çocuğun kimliği ve cinayet davası, uzun yıllar şehirde konuşulmuştu.

Küçük kurbanın bedeni, "Amerika'nın Bilinmeyen Çocuğu" yazan bir mezar taşıyla yerel bir mezarlığa gömülmüştü.

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