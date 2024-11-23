Kuvvetli lodos hava trafiğini vurdu: Uçaklar piste iniş yapamıyor

İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen bazı uçaklar, kuvvetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayıp pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise iniş izni alabilmek için bir süre havada tur attı.

Yakıtta kritik seviyeye düşen THY'ye ait TK626 Lagos-İstanbul, TK775 Maskat-İstanbul, TK186 Şikago-İstanbul, TK6032 Stockholm-İstanbul ve TK185 Manila-İstanbul seferlerini yapan uçaklar, güvenli bir iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi.

Benzer durum, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yaşandı. Buraya iniş yapmak isteyen uçaklar havada beklemek zorunda kalırken, kalkış seferlerinde de kısa süreli gecikmeler meydana geldi. Marmara Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına, hem İstanbul Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış ve iniş trafiğini aksatırken, bazı uçakların çevredeki havalimanlarına yönlendirilmesine neden oldu.