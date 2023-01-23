50 bin yıl sonra Dünya'nın en yakınına geliyor. Tarih de açıklandı

Resmi adı C/2022 E3 (ZTF) olan kuyruklu yıldız bilim dünyasının gündemine oturdu. Her 50.000 yılda bir Güneş'in yörüngesinde dönen “yeşil kuyruklu yıldız” 1 Şubat 2023'te Dünya'ya en yakın haline gelecek. Buzul çağından bu yana Dünya'dan ilk kez görülebilecek yeşil kuyruklu yıldız, olağandışı değişikliklerden geçiyor.

Dünya'ya doğru hızla ilerlerken son haftalarda heyecan yaratan ZTF kuyruklu yıldızı, gezegenimize çıplak gözle görülebilecek kadar yaklaştı.

50 bin yıldır ilk kez yaklaşan kuyruklu yıldız, 1 Şubat'ta en yakın noktaya ulaşacak.

Kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek ama yine de 26 milyon mil uzaktayken sönük olacağı için net şekilde izlemek isteyenlerin gerekli ekipmanlarla gökyüzünü takip etmeleri öneriliyor.

KUYRUKLU YILDIZI NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a konuşan uzmanlar, kuyruklu yıldızın nasıl izlenebileceğine dair tavsiyeleri kamuoyu ile paylaştı.

Çıplak gözle zor görüleceğini belirten uzmanlar kuyruklu yıldızın parlaklığının da henüz tam olarak kestirilemediğini dile getirdi. Avrupa Uzay Ajansı’nda görevli astronom Laurence O’Rourke, “Bunlar canlı varlıklar. Güneş’ten uzak olduklarında uyuyorlar yaklaştıklarında uyanıyorlar. Her kuyruklu yıldız canlı olduğu için Güneş’i geçene kadar nasıl reaksiyon göstereceklerini bilemiyoruz” ifadesini kullandı.

“KUZEYE BAKIN”

E3 olarak da bilinen kuyruklu yıldızın Güneş’e en yakın geçtiği 12 Ocak’tan itibaren parladığı belirtilirken Maryland Üniversitesi’nde görevli astronom Mike Kelley, “Karanlık olması gerek ve kişinin deneyimli bir gözlemci olması gerekir. Kuyruklu yıldızı görmek için kuzeye bakın” ifadesini kullandı.

“DÜRBÜNLE GÖREBİLİRSİNİZ”

Kuzey Yıldızı’nı bulduktan sonra kuyruklu yıldızın görülebileceği belirtilirken ışık kirliliğinin olmadığı bir yerde gözlem yapmak ve bir dürbün almanın da işe yarayabileceği belirtildi. Los Angeles’taki Griffith Rasathanesi’nin direktörü E.C. Krupp da, “Ortalama bir dürbünle yıldızı görebilirsiniz” dedi. Fakat uzmanlar daha büyük bir teleskobun kuyruklu yıldızın renkleri ve detaylarını görmekte daha çok işe yarayacağını belirtti.