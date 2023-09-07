Kuyruklu yıldızın kuyruğu koptu. O anlar saniye saniye kaydedildi

Nishimura Kuyruklu Yıldızı'nın, Güneş'ten yayılan yüklü parçacıklar nedeniyle kuyruğunu kaybettiği anlar ortaya çıktı.

Kuyruklu yıldızın kuyruğu koptu. O anlar saniye saniye kaydedildi

Geçen ay Japonya'da amatör gökbilimci Hideo Nishimura tarafından ilk kez keşfedilen kuyruklu yıldız C/2023 P1 (Nishimura), Güneş'in yarattığı enerjik patlamaların kurbanı oldu.

Nishimura kuyruklu yıldızı, Güneş'ten gelen yüklü parçacık patlamaları (CME) ve plazma etkileriyle ciddi bir dirençle karşılaştı ve kuyruğunu kaybetti.

Astrofotoğrafçı Michael Jaeger tarafından bir Güneş fırtınasının kuyruklu yıldızı "yutmasını" ve kuyruğunun bir kısmını kaybetmesini kayıt altına aldı.

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“BAĞLANTI KOPMA OLAYI”

Eski NASA gökbilimcisi Tony Phillips, Spaceweather.com'da bu fenomeni bir 'bağlantı kopma olayı' olarak tanımladı.

"Bu olay, kuyruklu yıldıza çarpan bir CME veya hızlı güneş rüzgarı akışının etkisiyle meydana gelmekte," dedi.

Nishimura'nın kuyruğu, olayın ardından tekrar uzamaya başladı.

Ancak bu uzaması kalıcı olmayabilir çünkü daha fazla CME'nin yolda olduğu belirtiliyor.

DÜNYANIN ÇOK YAKININDAN GEÇİCEK

Nishimura Kuyruklu Yıldızı, 12 Eylül'de Dünya'nın yakınından geçecek ve ardından 17 Eylül'de Güneş etrafında bir dönüş yaparak derin uzaya geri dönecek.

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