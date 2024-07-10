‘Kuyu-8’ operasyonlarında gözaltı sayısı 61'e yükseldi

‘Kuyu-8’ operasyonlarında gözaltı sayısı artıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda "örgüt kurma", "aklama", "sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda dün sabah gözaltına alınan 54 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında 7 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam şüpheli sayısı 61 oldu.

Gözaltındaki şüphelilerden birinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yetkilendirilmiş bir vergi müfettişi olduğu ve bu müfettişin, Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu iddia ediliyor.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında el konulan lüks araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Sergilenenler arasında, güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kaydı olmayan epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazları, buhar makineleri ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünler bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 25 ilde 134 adrese yapılan "Kuyu-8" operasyonlarında 54 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.