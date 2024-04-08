Kuyu faciası. 7 yaşındaki çocuk oyun oynarken canından oldu

Kaynak: DHA
Kuyu faciası. 7 yaşındaki çocuk oyun oynarken canından oldu
Evinin önünde oyun oynarken içi dolu su kuyusuna düşen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Malatya'daki olay, öğleden sonra Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Ali Ces, iddiaya göre, dengesini kaybederek içi su dolu kuyuya düştü. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen küçük çocuk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

​Olayı haberi alıp hastaneye gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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