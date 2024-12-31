Kuyumcudan milyonluk vurgun cama takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuyumcudan milyonluk vurgun cama takıldı

Isparta’da bir kişi soymayı planladığı kuyumcu soygununda beklemediği bir engel ile karşılaştı. Kuyumcu dükkanın camın dayanıklı olması nedeniyle kırılmaması üzerine zanlı, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Erkan K.'ye ait kuyumcu dükkanının camını taşla kırmaya çalıştı.

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Camın dayanıklı olması nedeniyle kırılmaması üzerine şahıs, soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Erkan K., olayın izlerini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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