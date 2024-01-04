Kuyumcudan 'Yavru' sistemiyle büyük vurgun: 500 milyonla kayıplara karıştı

Bursa’da, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı verdiği, sistemden çıkmak isteyenler olunca da para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcuya yönelik soruşturma başlatıldı.

Orhangazi ilçesinde kuyumculuk yapan 44 yaşındaki A.Ö., yakın çevresindeki kişilere emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle Cumhuriyet altını satmaya başladı.

Kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısının bir süre sonra artmasıyla A.Ö., altın üzerinden pay dağıtmaya başladı.

SİSTEMİN ADI 'YAVRU'

"Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelen müşterilere altın satan A.Ö., bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttı.

DÜKKANIN KAPALI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ANLADILAR

Ancak bazı kişiler, A.Ö.'nün taahhüt ettiği altınları ya da eş değer miktarda parayı sahiplerine teslim etmekte zorlanması üzerine altınlarını sistemden çıkartmak istedi.

Kuyumcu dükkanının açık olmadığını gören bu kişilerden bazıları, telefonla da ulaşamamaları üzerine A.Ö'nün kaçtığını ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki dükkanın çevresini emniyet şeridi ile çevirdi.

Savcılık izniyle, kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir çağrılarak açılmak istense de başarılı olunamadı.

500 MİLYON LİRADAN FAZLA TOPLADI

Kuyumcuda çalışan 3 kişinin gözaltına alındığı, çok sayıda kişiyi 500 milyon liradan fazla dolandırdığı iddia edilen A.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.