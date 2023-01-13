Kuyumcukent’te gram gram hırsızlık. Altınların toplam değeri şok etti 

İHA'nın haberine göre, olay, İstanbul Kuyumcukent’te bir altın atölyesinde meydana geldi. Ertan Sipahi tarafından işletilen atölyede, Ekim ayı içinde yaptığı kasa hesabında yüklü miktarda açık çıktı. Ö.U. ve H.S. isimli çalışanlar fazla harcama yapınca Ertan Sipahi 2 işçisini takibe aldı.

Önceki ayların da kasa hesabını yapan işletmeci Sipahi, şüphelendiği elemanlarının ilk olarak büyük bir miktar, daha sonra 300 ve 400 gram arası altın çaldığını tespit etti. Ocak ayında ise 130 gram çalarken şahısları suçüstü yakalayan işletmeci, 2 çalışanını polis ekiplerine teslim etti.

TUTUKLANDILAR

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerasından şahısların hırsızlık yaptığı netlik kazandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Ö.U 6 yıl, H.S. ise çırak olarak 6 aydır iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

"HAYVAN ALDIM İDDİASI"

İşletme sahibi Ertan Sipahi, “Biz Ekim ayında kasa hesabı yaptığımızda bayağı bir açığımız olduğunu fark ettik. Atölyede çalışan dört çalışanımla şüphelendiğim iki çalışanımı göz hapsine aldık. Kasım ve Aralık ayında yaptığımız kasa sayımlarında miktar daha da yükseldi. Aynı zamanda harcamaları da artmaya başladı. Kendisine sorduğumuzda hayvan aldığını hayvanlardan para geldiğini söyledi. Daha sonra çırak olarak çalışan kişiyi de yönlendirdiğini fark ettim” dedi.

"KAMERAYA TAKILDILAR"

Altın çalan çalışanlarını kameralarla suçüstü yakalayan Sipahi “Yeni yıla girdikten sonra iki gün öncede kameralarda tespit edince yakalandı. Küçük olan çalışan itiraf etti ama büyük olan çalışan itiraf etmiyor. Toplam zararımız 3 milyon TL’ye yakın. İlk etapta büyük miktar daha sonra 300 gram 400 gram çalıyorlar. Toplamda 3 milyon TL yapıyor” şeklinde konuştu.

“ATÖLYE BABAMDAN KALDI"

Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadığını dile getiren işletme sahibi Ertan Sipahi, “Elemanlardan biri 6 yıl, çırak ise 6 aydır yanımda çalışıyordu. Bu atölye babamdan kalan 60 yıllık bir atölye. Son 20 yıldır ben çalıştırıyorum. Bu güne kadar hiç böyle bir olay olmadı” ifadelerini kullandı.