Kuyumcularda yeni dönem başladı. Altın alıp satacaklar dikkat

Kuyumcularda yeni bir dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yürürlüğe sokulan uygulama ile 185 bin TL ve üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale getirildi.

Bu düzenleme, yasa dışı işlemlerin kontrol altına alınması amacıyla hayata geçirildi. Kuyumcular, uygulamanın doğru bir karar olduğunu belirterek, "Yasa dışı işlemlerin kontrolü için bu adımın atılması gerekiyordu," diye konuştu.

Kuyumcular, devletin bu kararı yatırımcının güvenliği için aldığını vurguladı. "Altın, yatırım için güvenli bir liman. Dövizden ziyade uzun vadede daha çok tercih ediliyor," diyen kuyumcular, düzenlemenin yatırımcıların güvenini artıracağını düşünüyor.

185 bin TL üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğu getirilmesi, yasa dışı alımların ve işlemlerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Kuyumcular, "Müşterilerimizden kimlik isteyeceğiz. Yatırımcılar korkabilir ama bu, güven meselesi. Devletimize güvenimiz sonsuz," dedi.

Yatırımcılar arasında bu yeni düzenlemeye dair farklı tepkiler var. Bazı yatırımcılar, bu uygulamanın işlemleri daha güvenli hale getireceğini düşünürken, kimileri de ekstra bürokrasiden rahatsız olabilir. Ancak genel kanı, bu uygulamanın altın yatırımlarının güvenliğini artıracağı yönünde.