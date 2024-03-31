Kuzenler arasında ‘muhtarlık’ kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi'ndeki 3 muhtar adayından 2'si ile akraba olan Yusuf Yiğit, akrabası olmayan adayı destekleme kararı aldı.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları M.Y. ve E.Y. ile karşılaştı.

Burada kuzenler arasında çıkan tartışma sonucu M.Y. ve E.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı.

Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralandı. Salonda bulunan Simge Ertaş ile 3 yaşındaki G.A.B. de saçmaların isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf Yiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kayıpları karışan E.Y. ile M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.