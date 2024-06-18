Kuzenlerini kurtarmak isteyen genç boğuldu

Aktarılan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana geldi.

Söylenenlere göre akrabaları ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Çatak Sosyal Tesisleri ve mesire alanına giden 22 yaşındaki Salih Kaçan, boğulma tehlikesi geçiren kuzenlerini kurtarmak için suya girdi ancak tekrar çıkamadı. Gözden kaybolan gencin kurtarılması için ekiplere haber verildi.

Olay yerine ulaşan sualtı dalgıç polisler, yaptıkları araştırmada gencin cansız bedenine ulaştı. Salih Kaçan'ın cenazesi, Bozova Devlet Hastanesine gönderildi.

Boğulma olayına ilişkin soruşturma devam ediyor.