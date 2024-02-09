Kuzey Kore Güney'e barış yolunu kapattı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında son aylarda yükselen gerilim bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Seul yönetimine bir kez daha meydan okudu.

Kuzey Kore Halk Ordusu'nun 76. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Savunma Bakanlığını ziyaret eden Kim, orduya kapsamlı savaş hazırlıklarını sürdürme talimatı verdi. Kim yaptığı konuşmada, “Kukla Güney Kore’yi en zararlı ve değişmez baş düşman olarak tanımlamak ve beklenmedik bir durumda topraklarını işgal etmeyi ulusal bir politika olarak benimsemek, ülkemizin ebedi güvenliği ile barış ve istikrarı için makul bir önlemdir” dedi.

Barışın dilenilecek ya da müzakereler karşılığında elde edilebilecek bir şey olmadığını belirten Kim, ülkesinin Güney Kore ile müzakere etmek gibi “gerçekçi olmayan çilelere” katlanmayacağını ifade etti.



BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ve ABD ile Güney Kore’nin gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar son aylarda Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Geçtiğimiz yılın sonunda Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçtiklerini açıklayan Kim, Pyongyang-Seul arasındaki ilişkiyi “birbirine düşman iki devlet” arasındaki ilişkiler olarak tanımlamıştı.