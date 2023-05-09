Kuzey Kore liderinden Putin'e Zafer Günü tebriği

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya'nın Zafer Günü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.

Kuzey Kore liderinden Putin'e Zafer Günü tebriği

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 78 yıl önce Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasının kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, "Rus halkının, insanlığı tehdit eden faşizmi yenmek için verdiği adalet savaşında eşsiz bir kahramanlık ve fedakarlık sergileyerek büyük bir zafer kazandığını" belirten Kim, bu zaferin geçen zamana ve değişen nesillere rağmen sonsuza dek tarihteki önemini koruyacağını vurguladı.

Kim Jong-un, "İnanıyorum ki, kararlı Rus halkı sizin liderliğinizde ülkenin egemenliği ve itibarı ile bölgenin istikrarını sağlama çabalarında, her türlü meydan okuma ve tehdide göğüs gererek gelecekte de düşman güçler karşısında zafere ulaşmaya devam edecektir. Bu vesileyle, emperyalistlerin zorbalığına ve zulmüne direnerek uluslararası adaleti sağlamak ve dünya barışını korumak adına cesurca mücadele eden size, Rus ordusuna ve halkına bir kez daha içten selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor Spor
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü Spor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü
Yumruk attığı polis linçten kurtardı Güncel
Yumruk attığı polis linçten kurtardı
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum Güncel
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı Güncel
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı
Eski başbakan tutuklandı Dünya
Eski başbakan tutuklandı
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor Güncel
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor