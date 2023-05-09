Kuzey Kore liderinden Putin'e Zafer Günü tebriği

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 78 yıl önce Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasının kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, "Rus halkının, insanlığı tehdit eden faşizmi yenmek için verdiği adalet savaşında eşsiz bir kahramanlık ve fedakarlık sergileyerek büyük bir zafer kazandığını" belirten Kim, bu zaferin geçen zamana ve değişen nesillere rağmen sonsuza dek tarihteki önemini koruyacağını vurguladı.

Kim Jong-un, "İnanıyorum ki, kararlı Rus halkı sizin liderliğinizde ülkenin egemenliği ve itibarı ile bölgenin istikrarını sağlama çabalarında, her türlü meydan okuma ve tehdide göğüs gererek gelecekte de düşman güçler karşısında zafere ulaşmaya devam edecektir. Bu vesileyle, emperyalistlerin zorbalığına ve zulmüne direnerek uluslararası adaleti sağlamak ve dünya barışını korumak adına cesurca mücadele eden size, Rus ordusuna ve halkına bir kez daha içten selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.