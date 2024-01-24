Kuzey Kore seyir füzesi fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, yerel saatle 07.00’de fırlatılan füzelerin, Kuzey Kore’nin Eylül 2023’ten bu yana ilk kez denediği seyir füzeleri olduğunu belirtti. Bu durum, Kuzey Kore’nin askeri yeteneklerini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin bu tür provokasyonlarına karşı hazırlıklı olmak için teyakkuz seviyesini artırdı. Ayrıca, Kuzey Kore’nin eylemlerini izlemek ve gerektiğinde yanıt vermek için Amerika Birleşik Devletleri ile yakın işbirliği içinde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, fırlatılan füzelerin “Hwasal-1” veya “Hwasal-2” tipi olduğu ve karadan fırlatıldığı tahmin edildi. Füzelerin sayısı belirtilmedi, ancak bunların kısa menzilli olmadığı vurgulandı. Bu, füzelerin daha geniş bir hedef yelpazesine sahip olabileceğini gösteriyor.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA’nın 19 Ocak’ta yaptığı bir haberde, Kuzey Kore’nin ocak ayında, hala geliştirme aşamasında olan “Haeil-5-23” adlı bir su altı nükleer silah sistemini test ettiği belirtildi. Bu, Kuzey Kore’nin nükleer yeteneklerini genişletme çabalarının bir başka göstergesi olarak görülüyor.