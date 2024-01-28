Kuzey Kore yine seyir füzesi fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin yerel saatle 08.00’de Japon Denizi’ndeki liman kenti Shinpo açıklarına seyir füzeleri fırlattığını duyurdu. Füzelerin sayısı, menzili, yörüngesi ve ulaştığı yükseklik hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin bu tür provokasyonlarını izlemek için ABD ile yakın işbirliği içinde olduğunu ve teyakkuz seviyesinin artırıldığını belirtti.

Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bu denemenin, Kuzey Kore’nin 2024 yılında gerçekleştirdiği ikinci seyir füzesi denemesi olduğunu bildirdi.

Ayrıca, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetiminin hafta içinde Sarı Deniz yönüne “Pulhwasal-3-31” tipi seyir füzeleri fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’nın 19 Ocak’ta yaptığı bir haberde, Kuzey Kore’nin ocak ayında, henüz geliştirme aşamasında olan “Haeil-5-23” tipi su altı nükleer silah sistemini test ettiği belirtildi.