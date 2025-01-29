Kuzey Kore'de, Trump döneminde de nükleer güçten taviz yok

. Denetim sırasında nükleer savunma kapasitesinin sürekli olarak geliştirilmesinin “askeri ve siyasi değişmez görev” olduğunu vurgulayan Kim, yetkililere nükleer stratejik kapasiteyi güçlendirme ve nükleer üretimi artırma talimatı verdi.

KİM’DEN 2025 HEDEFİ VURGUSU

Kim Jong-un, Nükleer Silahlar Enstitüsü’nün 2025 hedefleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. 2025’in, Kuzey Kore’nin nükleer gücünü geliştirmede “kritik önemde” olduğunu belirten Kim, ülkesinin nükleer gücünün her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti. Kim, “Barış ve güvenliğin güç yoluyla garanti altına alınması en doğru ve değişmez seçenektir” dedi.

NÜKLEER SAVUNMA KAPASİTESİNE VURGULADI

Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik ortamının giderek zorlu hale geldiğine dikkat çeken Kim, "Düşmanları tamamen caydırabilecek mutlak güç, bildiri veya sloganlarla değil, savunma kapasitesinin geliştirilmesi ve bilimsel ilerleme yoluyla sağlanabilir" şeklinde konuştu. Ülkesinin nükleer savunma kapasitesini güçlendirmek için çabaların devam edeceğini belirten Kim, “Sadece bugünün değil, aynı zamanda ülkenin geleceğinin sorumluluğunu da taşıyoruz” dedi.

TRUMP'IN NÜKLEER GÜÇ TANIMLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devralmasının ardından Kuzey Kore’yi “nükleer güç” olarak tanımlamıştı. Trump, Kim Jong-un hakkında “Sanırım Beyaz Saray’a geri döndüğümü gördüğünde mutlu olacak” ifadelerini kullanmış, Kim’i “akıllı bir adam” olarak nitelendirmişti. Trump, Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali verirken, geçtiğimiz Pazar günü Kuzey Kore yönetimi su altından fırlatılan güdümlü stratejik seyir füzesi test ederek Trump yönetimi dönemindeki ilk silah denemesini gerçekleştirmişti.