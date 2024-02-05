Kuzey Kore'den bir seyir füzesi denemesi daha

Kuzey Kore'nin günlerdir devam eden seyir füzesi denemelerine bir yenisi daha eklendi. Devlet Haber Ajansı KNCA'ya göre, Kuzey Kore seyir füzelerinin fırlatıldığını doğruladı. Bu denemeyle birlikte Pyongyang rejiminin bir hafta içinde dördüncü kez denemede bulunduğu belirtildi.

Bölgede Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilimin giderek artmasından dolayı tüm dünyanın bu denemeleri endişeyle takip ettiği yorumları yapıldı.

Kuzey Kore Devlet Ajansı ise denemelerin Güney Kore'yle yaşanan gerilimden bağımsız olduğunu açıkladı. KNCA, "Bu testler, Genel Müdürlüğün ve ona bağlı Savunma Geliştirme Ajansının, yeni silah sistemlerinin teknolojisini işlev, performans ve operasyon gibi çeşitli yönlerden daha da geliştirmeye yönelik normal faaliyetlerinin bir parçasıdır. Bunların bölgesel durumla hiçbir ilgisi yok'' dedi.

Kuzey Kore son günlerde stratejik güdümlü füzeleri test ettiğini açıklayarak füzelerin potansiyel olarak nükleer savaş başlığı taşıyacak şekilde tasarlanabileceğini öne sürdü.